Didim Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca İftar Programları Düzenleyecek

(AYDIN) - Didim Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları düzenleyecek. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan iftar programlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Didim Belediyesi, ramazan boyunca kentin farklı mahallelerinde iftar sofraları kuracak. Program, 19 Şubat Perşembe günü Didim Kent Lokantası'nda başlayacak; 20 Şubat'ta Fevzipaşa Mahallesi, Akbudak İlkokulu bahçesi, 23 Şubat'ta Akbük Mahallesi Akbük Limanı, 26 Şubat'ta Yalıköy Mahallesi pazar yeri, 2 Mart'ta Akyeniköy Mahallesi pazar yeri, 5 Mart'ta Akköy Mahallesi pazar yeri, 9 Mart'ta Balat Mahallesi pazar yeri, 10 Mart'ta Batıköy Mahallesi muhtarlık önü, 12 Mart'ta Denizköy Mahallesi Açık Düğün Salonu ve 16 Mart'ta Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda devam edecek.

Gençay, ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaşmak istediklerini belirterek, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazan ayında halkımızla aynı sofrada buluşacağız. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan iftar programlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.