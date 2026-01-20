Didim Belediyesi'nden "Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi"

(AYDIN)- Didim Belediyesi, hazırladığı "Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi" için DİGEM'de imza töreni düzenleyecek. Belgeyle, çalışma hayatında ve yerel yönetimlerde şiddet ve tacize karşı kurumsal bir duruş ortaya konulması amaçlanıyor.

Didim Belediyesi, "Didim Belediyesi Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi" için imza töreni düzenleyecek. Şiddete ve tacize karşı kurumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen imza töreni, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te DİGEM'de gerçekleştirilecek. Tutum belgesiyle, belediye bünyesinde güvenli, eşitlikçi ve saygı temelli bir çalışma ortamının güçlendirilmesi amaçlanırken; şiddet ve tacizin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesi vurgulanacak.

"Eşitliğe ve insan haklarına olan kararlılığımıza imza atıyoruz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Şiddetin ve tacizin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti yoktur. Çalışma yaşamında ve yerel yönetimlerde güvenli, eşit ve saygıya dayalı bir ortam oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Didim Belediyesi olarak, insan onurunu esas alan, şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkesini benimseyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırladığımız 'Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Belgesi' ile yalnızca bir metne değil; adalete, eşitliğe ve insan haklarına olan kararlılığımıza imza atıyoruz" diye konuştu.