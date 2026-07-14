Didim Belediye Meclisi, Temizlik Aracı Hibesi İçin Olağanüstü Toplandı

(AYDIN) - Didim Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye hibe edilmesi planlanan temizlik aracına ilişkin yetki maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Başkan Hatice Gençay'ın bakanlık nezdinde yürüttüğü girişimler sonucunda Didim Belediyesi'ne kazandırılması planlanan temizlik aracına ilişkin gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için meclis üyelerinin onayına sunulan yetki maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Hibe kapsamında belediye envanterine kazandırılacak temizlik aracının, ilçe genelinde sürdürülen çevre temizliği çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Araçla birlikte temizlik hizmetlerinde hem operasyonel kapasitenin artırılması hem de hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

"DİDİM'E YENİ KAYNAKLAR KAZANDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gençay, belediyenin mali yapısını güçlendirecek hibe ve destek programlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Didim'imize yeni kaynaklar kazandırmak ve belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bakanlığımızın hibe desteğiyle belediyemize kazandırılacak temizlik aracı, çevre temizliği hizmetlerimize önemli katkı sağlayacak. Didim'e değer katacak her fırsatı yakından takip etmeye ve kentimiz adına gerekli girişimleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.