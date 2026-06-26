Didim'de İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

26.06.2026 09:08  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek ve haşere popülasyonuna karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, halk sağlığını korumak için çalışmaların yaz boyunca kesintisiz süreceğini belirtti.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Didim Belediyesi, modern araç filosu ve uzman personeliyle ilçe genelinde başlattığı entegre vektör mücadelesini sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunda artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı yürütülen çalışmalar; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin tüm noktalarında program dahilinde gerçekleştiriliyor. Tamamen kendi araç, ekipman ve personeliyle sahada olan Didim Belediyesi, bu sayede hem kamu kaynaklarını etkin kullanıyor hem de şikayetlere en kısa sürede müdahale ediyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen çalışmaların, yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.

"ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN SAĞLIĞI VE KONFORU"

Yürütülen planlı mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, temiz ve sağlıklı bir çevrenin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Gençay, "Didim, yaz aylarında nüfusu katlanan ve turizmin kalbinin attığı çok özel bir kent. Biz de Didim Belediyesi olarak halkımızın ve misafirlerimizin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanlarımızla sahadayız. Tamamen kendi öz kaynaklarımız, araç ve personelimizle sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmalarını kentimizin dört bir yanında büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevimizdir; bu doğrultuda mesaimiz yaz boyunca kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Belediye, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye, depremin vurduğu Venezuela’ya 2 uçak arama kurtarma ve insani yardım ekibi gönderiyor
Türkiye, depremin vurduğu Venezuela’ya 2 uçak arama kurtarma ve insani yardım ekibi gönderiyor
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:21:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Didim'de İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.