Didim'de İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

(AYDIN)- Didim Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Didim Belediyesi, modern araç filosu ve uzman personeliyle ilçe genelinde başlattığı entegre vektör mücadelesini sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunda artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı yürütülen çalışmalar; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere kentin tüm noktalarında program dahilinde gerçekleştiriliyor. Tamamen kendi araç, ekipman ve personeliyle sahada olan Didim Belediyesi, bu sayede hem kamu kaynaklarını etkin kullanıyor hem de şikayetlere en kısa sürede müdahale ediyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen çalışmaların, yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.

"ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN SAĞLIĞI VE KONFORU"

Yürütülen planlı mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, temiz ve sağlıklı bir çevrenin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Gençay, "Didim, yaz aylarında nüfusu katlanan ve turizmin kalbinin attığı çok özel bir kent. Biz de Didim Belediyesi olarak halkımızın ve misafirlerimizin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanlarımızla sahadayız. Tamamen kendi öz kaynaklarımız, araç ve personelimizle sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmalarını kentimizin dört bir yanında büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevimizdir; bu doğrultuda mesaimiz yaz boyunca kesintisiz devam edecek" diye konuştu.