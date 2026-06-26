Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti - Son Dakika
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Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper\'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
26.06.2026 10:44
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ABD maçının 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net gol pozisyonu, Azerbaycanlı spikerin sert tepkisine neden oldu. "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz" sözleri gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın değerlendiremediği net gol fırsatı, Azerbaycanlı spikerin sert sözlerine neden oldu.

CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Pozisyonun ardından heyecanını gizleyemeyen Azerbaycanlı spiker, canlı yayında Barış Alper Yılmaz'a, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz." sözleriyle tepki gösterdi. Spikerin bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Barış Alper'in kaçırdığı pozisyona rağmen A Milli Takım, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'nı galibiyetle tamamladı.

İşte o pozisyondan kareler:

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti - Son Dakika
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