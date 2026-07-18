Didim\'de 38 Kaçak Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Didim ilçesi açıklarında saat 00.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KB-87 botu tarafından hareketli lastik bot durdurulup, içerisindeki 38 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.