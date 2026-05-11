Didim Belediyesi'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı

Didim Belediyesi\'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı
11.05.2026 10:09  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sevginin Ritmi: Anneler Günü Buluşması' etkinliğinde anneler ve çocuklar müzik dinletileri ve dans gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından düzenlenen "Sevginin Ritmi: Anneler Günü Buluşması" etkinliğine katılan anneler ve çocuklar renkli ve keyifli anlar yaşadı.

Didim Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte; müzik dinletileri, dans gösterileri, çeşitli atölyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle sevgi dolu bir atmosfer oluşturuldu. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ve annelerin mutluluğu alana yansıdı. Etkinlik kapsamında aileler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirirken, Anneler Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

GENÇAY, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Hatice Gençay, annelerin sevgi, emek ve fedakarlığın en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Gençay, toplumun temel taşı olan annelerin hayatın her alanında büyük bir emek ve özveriyle var olduğunu ifade ederek, annelerin sevgisinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Belediye, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:35:28. #7.12#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.