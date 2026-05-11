Didim Belediyesi\'nin Anneler Günü Etkinliğinde Renkli Anlar Yaşandı

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından düzenlenen "Sevginin Ritmi: Anneler Günü Buluşması" etkinliğine katılan anneler ve çocuklar renkli ve keyifli anlar yaşadı.

Didim Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte; müzik dinletileri, dans gösterileri, çeşitli atölyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle sevgi dolu bir atmosfer oluşturuldu. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ve annelerin mutluluğu alana yansıdı. Etkinlik kapsamında aileler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirirken, Anneler Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

GENÇAY, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Hatice Gençay, annelerin sevgi, emek ve fedakarlığın en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Gençay, toplumun temel taşı olan annelerin hayatın her alanında büyük bir emek ve özveriyle var olduğunu ifade ederek, annelerin sevgisinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.