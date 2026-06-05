Didim Belediyesi'nden Balat ve Batıköy'de Yol Çalışması

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Balat ve Batıköy mahallelerinde yol açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını plan dahilinde yürütürken; Balat ve Batıköy mahallelerinde de yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallelerimizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için Didim'in ihtiyaç duyulan her noktasında sahadayız" ifadelerini kullandı.