Didim'de Boğulma Olayı - Son Dakika
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Didim'de Boğulma Olayı

25.06.2026 12:56
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Didim'de denize giren 70 yaşındaki İsmail Gülcan boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Akbük Sahili'nden denize giren İsmail Gülcan (70) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-74 ve KB-4 gemileri, Didim Kolluk Destek Timi ile DEGAK-14 özel dalış timi ve insansız hava aracı gönderildi.

Ekipler denize girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında Gülcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Boğulma Olayı - Son Dakika

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