Didim Kıyılarında Caretta Carettaların Yuvalama Alanları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Didim Kıyılarında Caretta Carettaların Yuvalama Alanları Koruma Altına Alındı

12.06.2026 09:45  Güncelleme: 10:37
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Didim Belediyesi, kıyılarda tespit ettiği caretta caretta yuvalama alanlarını koruma altına alırken, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, çevre koruma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, kent kıyılarında tespit ettiği caretta caretta yuvalama alanlarını koruma altına alırken, bölgede doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Didim kıyılarında caretta carettaların yuvalama dönemi başladı. Belediye ekipleri tarafından tespit edilen yuvalama alanları koruma altına alınırken, ziyaretçilerin de bu alanlara karşı duyarlı olması isteniyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, caretta carettaların Didim sahillerini tercih etmesinin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koyduğunu belirterek, doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Kıyılarında Caretta Carettaların Yuvalama Alanları Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Öztürk Barış Öztürk:
    valla eski günlerde böyle şeyler olmazdan evvel denizler çok daha temizdi ?? şimdi ne kadar koruyasanız da kirlilikten kurtaramıyoruz ?? ama yine de iyi yapıyorlar bari bir şey daha yok ama ?? umarım işe yarar 0 0 Yanıtla
  • Dilara Bağdatlı Dilara Bağdatlı:
    güzel bir çalışma ama bu tür koruma çabalarının ne kadar etkili olduğunu zaman gösterecektir 0 0 Yanıtla
  • Şirin Sami Şirin Sami:
    ya bu carettaları kim koruyo aslında ben merak ettim çünkü geçen sene haberi vardı bu yıl yine mi aynı şey yapıyo belediye yoksa gerçekten bi şey değişti mi 0 0 Yanıtla
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