Didim Kıyılarında Caretta Carettaların Yuvalama Alanları Koruma Altına Alındı

(AYDIN)- Didim Belediyesi, kent kıyılarında tespit ettiği caretta caretta yuvalama alanlarını koruma altına alırken, bölgede doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.
Didim kıyılarında caretta carettaların yuvalama dönemi başladı. Belediye ekipleri tarafından tespit edilen yuvalama alanları koruma altına alınırken, ziyaretçilerin de bu alanlara karşı duyarlı olması isteniyor.
Belediye Başkanı Hatice Gençay, caretta carettaların Didim sahillerini tercih etmesinin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koyduğunu belirterek, doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
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