(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akköy Mahallesi'nde düzenlenen traktör konvoyuna katıldı.
Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü Didim'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Didim'e bağlı Akköy Mahallesi'nde geleneksel traktör konvoyu gerçekleştirildi. Konvoya Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.
Türk Bayrakları ile süslenen onlarca traktörün katıldığı konvoy, Akköy, Akyeniköy ve Balat Mahalleleri'nden geçerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı.
Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Traktör Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
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