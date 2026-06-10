Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve istismar suçlarından hakkında 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari E.S'nin yaşadığı adresi tespit etti.
E.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Firari Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?