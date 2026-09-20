Didim'de Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na törenle çelenk sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na törenle çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim\'de Gaziler Günü\'nde Atatürk Anıtı\'na törenle çelenk sunuldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Didim Belediyesi'nin kahvaltısında Başkan Hatice Gençay, gazilerle buluştu.

(AYDIN) - Didim'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didimli gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine işaret edildi.

Törene; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Gani Solak ve Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aydın Öztürk ile ilçe protokolü katıldı.

"GAZİLERİMİZİN GÖSTERDİĞİ FEDAKARLIĞI UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çelenk sunma töreninin ardından Didim Belediyesi tarafından gaziler onuruna kahvaltı programı gerçekleştirildi. Gaziler Günü'nün yalnızca bir anma günü olmadığını belirten Başkan Hatice Gençay, gazilerin fedakarlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Gençay, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için fedakarlık gösteren tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimizin gösterdiği fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bugün gazilerimizle bir araya gelmek, onların anılarını ve sohbetlerini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle, yaşayan gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüDidim BelediyesiHatice GençayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:23:37. #7.12#
SON DAKİKA: Didim'de Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'na törenle çelenk sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement