Didim'de Kavga Sonrası Genç Hayatını Kaybetti

23.03.2026 11:35
Poyraz Başnak, tatil için geldiği Didim'de kavgayı ayırırken başına sopa ile darbedilerek öldü.

ALMANYA'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan kavgada başına sopa ile vurularak darbedilen ve hastanede yaşamını yitiren Poyraz Başnak'ın (21), annesi Güldem Akkuş, "Bizim bayramımız oğlum namazdan sonra gelip, elimi öpünce başlardı. Artık bayramı kutlayan oğlum yok. Benim bayramım adalet sağlanınca olacak" dedi.

Olay, 23 Temmuz 2025'te Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G. (17), Poyraz Başnak ile arkadaşı Onur Akyüz'ü (22) yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G.(18) ile Başnak ve Akyüz'ü otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G., arkadaşıyla birlikte Başnak ve Akyüz'e saldırdı. Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabet etmesiyle yaralanıp, yere yığıldı. İki arkadaş, Akyüz'ü de darbettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Başnak'n cenazesi ise 8 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturmanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Poyraz Başnak'ın ölümüne ilişkin sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık S.A.G. hakkında müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca olayda yaralanan Akyüz'e yönelik eylemleri nedeniyle P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler daha sonra birleştirildi. İddianamede; olay sırasında sanıkların ellerindeki sopayla Poyraz Başnak'ın başına vurarak ölümüne neden oldukları, ayrıca Akyüz'ü de darbettikleri belirtildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

YARDIMSEVERLİĞİNİN KURBANI OLDU

Poyraz Başnak'ın annesi Güldem Akkuş, "Oğlum ve kızım ile Türkiye'ye tatile gittik. Ancak Almanya'ya 2 kişi dönmek zorunda kaldık. Oğlum 18 Temmuz gecesi darbedildi. Tek suçu ise 2 kişinin kavgasını ayırmaktı. Başka bir suçu yoktu. Oğlumun ölüm haberine verdiler, çok kötüydü. Yargılama başlayacak. Herkesi duruşmaya beklerim. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Destek olun. Adaletin yerini bulması için mücadele ediyoruz. Biricik oğlum, suçsuz yere toprağın altında. Poyraz, yardımseverdi. Yardımseverliğinin kurbanı oldu" dedi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM'

Oğlu Poyraz olmadan bir bayrak geçirdiklerini belirten Akkuş, "Bundan sonrakiler de buzum için hiçbir şekilde bayram tadında geçmeyecek. Bizim bayramımız oğlum namazdan sonra gelip, elimi öpünce başlardı. Artık bayramı kutlayan oğlum yok. Benim bayramım adalet sağlanınca olacak. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. İnşallah öyle de olur" diye konuştu.

Akkuş, oğlu Poyraz'dan geriye Almanya'daki evlerinin önündeki bisikleti kaldığını da belirtip, onunla 'hasret' giderdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Tatil, Kaza, Suç, Son Dakika

