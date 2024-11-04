Didim'de Kışlık Çiçek Ekimi Başladı

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(AYDIN)- Didim Belediyesi, ilçe genelinde kışlık çiçeklerin ekimine başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilçemizi görsel açıdan zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Belediye'ye ait Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda üretilen mor ve yeşil renkteki süs lahanalar, orta refüj ve kavşaklara ekildi. Faaliyetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığımızda ürettiğimiz mor ve yeşil süs lahanaların, ilçemizde bulunan orta refüj ve kavşaklara dikimini gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilçemizi görsel açıdan zenginleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.