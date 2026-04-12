Didim Belediyesi'nin Mavişehir'deki Modern Yaşam Alanı Projesinde Çalışmalar Sürüyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje, ilçede yaşam kalitesini artırmayı ve kente modern bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park alanları ve çevre düzenlemeleriyle öne çıkan Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak şekilde planlanıyor. Doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanan projede; çocuk oyun alanları, gençlere yönelik sosyal ve sportif aktivitelerin gerçekleştirileceği bölümler ile yetişkinler için dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alıyor.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Halkımızın daha modern bir kentte yaşaması için hayata geçirdiğimiz Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sosyal ve kültürel yaşama uygun şekilde tasarlanan bu alanı çok yönlü bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gençay, ilçenin geleceğine yönelik planlamaların devam ettiğini vurgulayarak, "Didim için yalnızca bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Bu projeyle halkımıza nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kültürel faaliyetlere katılabilecekleri modern bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Amacımız, yaşam kalitesini artıran ve herkesin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktır" diye konuştu.