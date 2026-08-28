"Arkeolojinin İdeolojisi", Didim Kazı Evi'nde konuşulacak - Son Dakika
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"Arkeolojinin İdeolojisi", Didim Kazı Evi'nde konuşulacak

"Arkeolojinin İdeolojisi", Didim Kazı Evi\'nde konuşulacak
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Didim Belediyesi katkılarıyla düzenlenen “Müzelik Sohbetler”, 29 Ağustos 2026 Cumartesi saat 18.00'de Didim Kazı Evi'nde “Arkeolojinin İdeolojisi” söyleşisine ev sahipliği yapacak. Söyleşide alanında uzman isimler, tarih ve arkeolojinin farklı yönlerini ele alacak.

(AYDIN) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği "Müzelik Sohbetler", 29 Ağustos'ta Didim Kazı Evi'nde tarih ve "Arkeolojinin İdeolojisi" söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek "Müzelik Sohbetler", 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de Didim Kazı Evi'nde düzenlenecek.

Söyleşide, arkeolojinin geçmişi ele alış biçiminden Anadolu'nun kadim geçmişine ve Didim'in tarihi mirasına uzanan farklı başlıklar değerlendirilecek.

Söyleşide Prof. Dr. Murat Çekilmez, Prof. Dr. Berfin Tepe, Prof. Dr. Harun Tepe, Araştırma Görevlisi Hakan Aycan ve Müze Müdürü Baran Aydın konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Sanat Tarihçisi Arife Aslan üstlenecek.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi, tarih ve arkeolojinin farklı yönleri üzerine düşünmek ve geçmişin izlerine yakından bakmak isteyenlere farklı bir perspektif sunacak.

BAŞKAN GENÇAY'DAN DAVET

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten bugüne uzanan çok kıymetli bir kültürel mirasa sahip. Bu mirası anlamak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğu. Tarih ve arkeoloji üzerine gerçekleştirilen bu tür buluşmaların, sahip olduğumuz değerleri daha yakından tanımamıza ve geçmişimize farklı açılardan bakmamıza katkı sunduğuna inanıyorum. Tüm halkımızı Müzelik Sohbetler'e davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Arkeolojinin İdeolojisi', Didim Kazı Evi'nde konuşulacak - Son Dakika

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