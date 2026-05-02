Didim'de "Sanat Sokağı" Projesi İçin Stant Başvuruları Başlıyor

Didim'de sanat ile emeği buluşturmayı amaçlayan "Sanat Sokağı" projesi için stant başvuruları başlıyor. El emeği ürünlerini sergilemek ve sanatla iç içe bir ortamda yer almak isteyen vatandaşlar, başvurularını 4-8 Mayıs günleri arasında tamamlayabilecek. Başvurular, Didim Belediyesi Halk Masası üzerinden kabul edilecek. Sanat Sokağı'nda stant açmak isteyen Didimlilerin, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başkan Gençay'dan davet

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sanatın ve emeğin değer bulduğu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Didim'de üretim yapan, el emeğini paylaşmak isteyen halkımızı Sanat Sokağı'na başvuru yapmaya davet ediyorum. Birlikte üreten ve paylaşan bir kent olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvuru şartları ise şöyle:

-Didim'de ikamet ediyor olmak

-Engelli raporu sunabilmek

-?Kontenjanın sınırlı olması