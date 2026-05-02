Didim'de "Sanat Sokağı" Projesi İçin Stant Başvuruları Başlıyor

02.05.2026 09:53  Güncelleme: 10:04
(AYDIN)- Didim Belediyesi'nin sanat ile emeği buluşturmayı amaçlayan "Sanat Sokağı" projesi için stant başvuruları, 4-8 Mayıs günleri arasında alınacak.

Didim'de sanat ile emeği buluşturmayı amaçlayan "Sanat Sokağı" projesi için stant başvuruları başlıyor. El emeği ürünlerini sergilemek ve sanatla iç içe bir ortamda yer almak isteyen vatandaşlar, başvurularını 4-8 Mayıs günleri arasında tamamlayabilecek. Başvurular, Didim Belediyesi Halk Masası üzerinden kabul edilecek. Sanat Sokağı'nda stant açmak isteyen Didimlilerin, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başkan Gençay'dan davet

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sanatın ve emeğin değer bulduğu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Didim'de üretim yapan, el emeğini paylaşmak isteyen halkımızı Sanat Sokağı'na başvuru yapmaya davet ediyorum. Birlikte üreten ve paylaşan bir kent olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvuru şartları ise şöyle:

-Didim'de ikamet ediyor olmak

-Engelli raporu sunabilmek

-?Kontenjanın sınırlı olması

Kaynak: ANKA

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing... JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
İstanbul’dan ayrılan Tedesco’dan son sözler: Hiçbir zaman unutmayacağım onları çok özleyeceğim İstanbul'dan ayrılan Tedesco'dan son sözler: Hiçbir zaman unutmayacağım onları çok özleyeceğim
Milyoner’de renkli anlar: 50 bin TL’lik soruya “o piti piti“ yaparak yanıt verdi Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi
Japonya’nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı
İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

09:59
Sadettin Saran’dan Ederson için bomba karar
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar
09:54
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
09:40
Serie A’da iki takım birden küme düştü
Serie A'da iki takım birden küme düştü
08:58
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
08:34
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek
Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
08:25
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
