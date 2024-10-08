Didim'de Su Arıtma İddialarına Cevap - Son Dakika
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Didim'de Su Arıtma İddialarına Cevap

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim tesisinde kirli su boşaltıldığı iddialarını yalanladı.

08.10.2024 21:48
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su boşaltıldığı iddialarına ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, arıtma tesisinden çıkan suyun sürekli atık su izleme sistemi kullanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğünce kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, 23 Eylül 2024 tarihinde ilgili bakanlıkça yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tutanakla tespit edildiği öne sürüldü.

Tesisten çıkan suyun deşarj kriterlerine uygun olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir. Anlık sonuçlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğüne sürekli olarak sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi almıştı.

Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görülmüştü.

Kaynak: AA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Didim, Son Dakika

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