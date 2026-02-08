Didim'de Gerçekleştirilen Türkiye Yelken Şampiyonası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Didim'de Gerçekleştirilen Türkiye Yelken Şampiyonası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

08.02.2026 10:24  Güncelleme: 11:52
2025-2026 Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 3. Ayak Türkiye Şampiyonası ILCA Yarışları, Didim'de gerçekleştirildi. 114 sporcunun katıldığı yarışlarda ödüller sahiplerini buldu.

(AYDIN) - 2025–2026 Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 3. Ayak Türkiye Şampiyonası ILCA Yarışları, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde tamamlandı  114 sporcunun katılımıyla 4–7 Şubat günleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2025–2026 TYF Yelken Ligi 3. Ayak Türkiye Şampiyonası ILCA Yarışları için Didim Amfi Tiyatro'da düzenlenen ödül törenine Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Hakan Yenigün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yılmaz, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Yavuz Kol'un yanı sıra kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler, TYF milli takım antrenörleri ve yelkenseverler katıldı.

Törende, yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından takdim edildi. Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençay, Didim'in yelken sporundaki potansiyeline dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Didim Belediyesi olarak ulusal ölçekte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Didim, rüzgarı ve deniziyle yelken sporu için son derece elverişli bir kent. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Organizasyonların ardından Milli Takıma seçilen sporcuların bir hafta süreyle kamplarını Didim'de gerçekleştirecek olması, ilçemizin spor organizasyonlarında tercih edilen bir merkez haline geldiğinin göstergesidir. Didim, spor ve deniz kültürüyle anılan önemli bir merkez olarak öne çıkmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

