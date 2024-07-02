Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Başladı

Güncel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Aydın ve Muğla arasında deniz yoluyla ulaşımı sağlayacak olan "Didim -Turgutreis- Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" projesiyle ilgili, "Vatandaşlarımızın hayat şartları çok zor bir şekilde devam ediyor. Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok. O yüzden burada yerleşik yaşayan vatandaşların en azından şehir içindeki ve şehir dışındaki seyahatini kolaylaştırmak açısından iyi olacaktır. Turizm sektörünün de biraz kendine gelmesi için bir aşama olacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan "Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı. İlk sefer, CHP Lideri Özel'in feribot kornası ile halkı selamlaması ile başlarken Aydın ve Muğla'nın tatil beldeleri arasında da ulaşımın kolaylaşması ve turizm hareketliliği noktasında önemli bir adım atıldı.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seferlere ilişkin detaylı bilgi verirken tam biletin 250 lira, yarım biletin 160 lira olacağını ve engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı grupların da ücretsiz olarak seferlerden faydalanacağını açıkladı.

Feribotun ilk seferinin yolcularından olan CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Esnaflarımız açısından bir gelir kapısı olması için çok önemli"

Projenin iki kentteki turizm potansiyelini artırma noktasında önemli olduğuna dikkat çeken Atalar, şunları kaydetti:

"Muğla ve Aydın'ı deniz yoluyla birleştirmiş olduk. Böylelikle hem Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın Muğla'ya seyahatini hem de Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın Aydın'a seyahatini kısaltmış olduk. Ayrıca turizm açısından da Bodrum'dan Didim'e gelmek isteyenlere, Didim'de bir tur düzenlenecek şekilde turizm ortamının yararlanması ve esnafımızın da böylelikle turizm gelirlerinin arttırılması, aynı şekilde Didim'den Bodrum'a giden vatandaşlarımız için de Bodrum'da bir turizm seyahati düzenleyip oradaki esnaflarımız açısından bir gelir kapısı olması için çok önemli. O yüzden hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi başkanlarımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz."

"Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok"

Hayata geçirilen projede bilet fiyatlarının mevcut ulaşım ücretlerine göre hesaplı olduğunu belirten Atalar, ekonomik koşullar ve yüksek bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemeyen yurttaşlar için de deniz otobüsü seferlerinin bir imkan sağlayacağını söyledi. Atalar şunları dile getirdi:

"Sayın Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın açıkladığı gibi gidiş ücretleriyle ilgili tam biletin 250 lira olması, yarım biletin 160 lira olması ve engelliler ile diğer dezavantajlı grupların da seyahatlerinin kolaylaştırılacağı bir durum söz konusu. Türkiye'de çok büyük bir yoksulluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hayat şartları çok zor bir şekilde devam ediyor. Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok. O yüzden burada yerleşik yaşayan vatandaşların en azından şehir içindeki ve şehir dışındaki seyahatini kolaylaştırmak açısından iyi olacaktır. Belki fahiş fiyatlarla vatandaşlarını tatilsiz bırakan, turizme de sekte vuran sektörün de biraz kendine gelmesi için bir aşama olacaktır."