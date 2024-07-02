Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Başladı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Aydın ve Muğla arasında deniz yoluyla ulaşımı sağlayacak olan 'Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi' projesinin turizm hareketliliği ve vatandaşların seyahatini kolaylaştıracağını belirtti.

02.07.2024 12:39  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Aydın ve Muğla arasında deniz yoluyla ulaşımı sağlayacak olan "Didim -Turgutreis- Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" projesiyle ilgili, "Vatandaşlarımızın hayat şartları çok zor bir şekilde devam ediyor. Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok. O yüzden burada yerleşik yaşayan vatandaşların en azından şehir içindeki ve şehir dışındaki seyahatini kolaylaştırmak açısından iyi olacaktır. Turizm sektörünün de biraz kendine gelmesi için bir aşama olacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan "Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı. İlk sefer, CHP Lideri Özel'in feribot kornası ile halkı selamlaması ile başlarken Aydın ve Muğla'nın tatil beldeleri arasında da ulaşımın kolaylaşması ve turizm hareketliliği noktasında önemli bir adım atıldı.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seferlere ilişkin detaylı bilgi verirken tam biletin 250 lira, yarım biletin 160 lira olacağını ve engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı grupların da ücretsiz olarak seferlerden faydalanacağını açıkladı.

Feribotun ilk seferinin yolcularından olan CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Esnaflarımız açısından bir gelir kapısı olması için çok önemli"

Projenin iki kentteki turizm potansiyelini artırma noktasında önemli olduğuna dikkat çeken Atalar, şunları kaydetti:

"Muğla ve Aydın'ı deniz yoluyla birleştirmiş olduk. Böylelikle hem Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın Muğla'ya seyahatini hem de Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın Aydın'a seyahatini kısaltmış olduk. Ayrıca turizm açısından da Bodrum'dan Didim'e gelmek isteyenlere, Didim'de bir tur düzenlenecek şekilde turizm ortamının yararlanması ve esnafımızın da böylelikle turizm gelirlerinin arttırılması, aynı şekilde Didim'den Bodrum'a giden vatandaşlarımız için de Bodrum'da bir turizm seyahati düzenleyip oradaki esnaflarımız açısından bir gelir kapısı olması için çok önemli. O yüzden hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi başkanlarımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz."

"Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok"

Hayata geçirilen projede bilet fiyatlarının mevcut ulaşım ücretlerine göre hesaplı olduğunu belirten Atalar, ekonomik koşullar ve yüksek bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemeyen yurttaşlar için de deniz otobüsü seferlerinin bir imkan sağlayacağını söyledi. Atalar şunları dile getirdi:

"Sayın Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın açıkladığı gibi gidiş ücretleriyle ilgili tam biletin 250 lira olması, yarım biletin 160 lira olması ve engelliler ile diğer dezavantajlı grupların da seyahatlerinin kolaylaştırılacağı bir durum söz konusu. Türkiye'de çok büyük bir yoksulluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hayat şartları çok zor bir şekilde devam ediyor. Turizme erişmek ya da tatil yapabilmek gibi bir şansları dahi yok. O yüzden burada yerleşik yaşayan vatandaşların en azından şehir içindeki ve şehir dışındaki seyahatini kolaylaştırmak açısından iyi olacaktır. Belki fahiş fiyatlarla vatandaşlarını tatilsiz bırakan, turizme de sekte vuran sektörün de biraz kendine gelmesi için bir aşama olacaktır."

Kaynak: ANKA

Gülşah Deniz Atalar, Turgutreis, Bodrum, Muğla, Aydın, Didim, Ulaşım, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement