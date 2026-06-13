Dijital Anafor Zirvesi Devam Ediyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, İstanbul Aile Vakfı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) işbirliğinde düzenlenen "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" ikinci gününde devam ediyor.

Şişli'de bir otelde düzenlenen zirvede, "Ekran ve Kültür" konulu panel yapılacak.

Panelde, "Dijital Ayak İzinden Dijital Ruh İkizine: Verilerimizin Yeni Sahibi Yapay Zeka", "Pornografi Kültürü", "Hiperseksüelleşme ve Medya Etkisi", "Dijital Dünyanın Sınırlarında: Bağımlılıktan Dijital Vatandaşlığa" ile "Yapay Zeka Çağında Kültür ve İnsansız Dünya" konuları ele alınacak.

Zirve, bugünkü ilk oturumun ardından "Ekran ve Bağımlılık", "Ekranda Söylem ve Temsil", "Ekran, Hukuk ve Sanal Bahisle Mücadele", "Ekran, Çocuk ve Kültürel Aktarım" ile "Dijital Çağda Haya Ahlakı" konulu panellerle devam edecek.

Panellerin ardından "Zirve Sonuç Bildirisi İlanı" yapılacak.

Dijital çağın getirdiği riskler

"Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" kapsamında yapılan değerlendirmelerde, ekran kullanımının aile içi bağlar üzerindeki etkisine dikkati çekilerek, bireylerin zamanını, dikkatini ve odağını giderek daha fazla dijital mecralara yönelttiği vurgulandı.

Zirvenin temel amacının teknolojiyi yaşamdan tamamen çıkarmak olmadığı belirtilerek, bireylerin ekran karşısında yeniden irade ve inisiyatif sahibi olmasını sağlamak, dijital çağın risklerine karşı bilinç ve denge odaklı bir yaklaşım geliştirmek olduğu ifade edildi.

Etkinlikte, "ekran bağımsızlığı" anlayışı çerçevesinde dijital çağın getirdiği risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve daha dengeli gelecek inşa edilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.