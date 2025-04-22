Dijital Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzaya Açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatandaşları, Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla dünyada ilk kez hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.

Tekin, sosyal medya hesabından " 23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Çocukların haklarının korunması gereken en önemli alanlardan birisinin dijital dünya olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti:

"Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla dünyada ilk kez 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum."

Sözleşmeye, "https://enstitusosyal.org/imza" adresinden ulaşılabiliyor.