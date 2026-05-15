Dijital Dünyada Kariyer Programı Düzenlendi

15.05.2026 16:25
ÇOMÜ öğrencileri, dijital dünyada kariyer üzerine panel düzenledi. Yapay zekanın etkileri konuşuldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında, ders sorumlusu Doç. Dr. Birol Akgül'ün planlaması ile hayata geçirilen etkinliğe Doç. Dr. Engin Çağlak, Praksis Media Kurucusu Özgün Çağlar Berkit, SYNAPS AI Kurucusu Tanju Öztürk ve SYNAPS AI Kurucu Ortağı Tuğçe Şen katıldı.

Program, Doç. Dr. Engin Çağlak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan konuklar, yapay zekanın sektörel ve akademik izdüşümlerini masaya yatırdı.

Panelde ilk olarak medya sektöründeki dönüşüme odaklanan Özgün Çağlar Berkit, içerik üretiminde AI kullanımının sunduğu yeni fırsatları ve medya odaklı girişimciliğin önemini vurguladı.

Tanju Öztürk ise yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki teknik yönelimlerini, veri stratejilerini ve bu alanda rekabet avantajı sağlamanın yollarını katılımcılara aktarırken, Tuğçe Şen de AI start-up ekosisteminde kadın girişimciliğinin rolüne ve iş süreçlerindeki otomasyonun verimliliğine değindi.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

