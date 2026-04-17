Dijital Güvenlik Rehberi Yayınlandı

17.04.2026 17:43
TMUG, ebeveynler için 'Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım' rehberini paylaştı.

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG), "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, mobil uygulamalar, bilgisayar, konsol oyunları ve YouTube içeriklerinin her gün milyarlarca çocuk tarafından denetimsiz biçimde kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en başarılı teknoloji ihracat ürünleri arasında yer alan mobil uygulamaların, aynı zamanda eğitim, gelişim ve yaratıcılık araçları olarak da işlev gördüğü kaydedilen açıklamada, asıl sorunun "Bu içerikler çocuğumuza kim eşliğinde, ne kadar süre ve hangi ortamda ulaşıyor?" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, araştırmaların, şiddete yatkınlığın kaynağının, içeriğin türü değil, çocuğun aile içindeki bağ kalitesi, sosyal izolasyon düzeyi ve dijital tüketiminin denetlenmemiş olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Dernek olarak, sektörün sorumluluklarının farkında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Bu nedenle, platform şirketlerinin yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmalarını daha etkin uygulaması gerektiğini savunuyoruz. BTK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ebeveynlere somut ve uygulanabilir araçlar sunulması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, bu sorumlulukla bugün "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberinin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilerek, "TMUG tarafından hazırlanan bu rehber, Android ve iOS cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını, internet servis sağlayıcılarından güvenli internet paketinin nasıl aktif edileceğini, BTK, DNS ayarlarıyla tüm ev ağının nasıl korunacağını ve YouTube Kids ile Google SafeSearch gibi araçların nasıl kullanılacağını teknik bilgi gerektirmeden açıklamaktadır. Rehber, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul veli grupları ve tüm ebeveynlerle ücretsiz olarak paylaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMUG Genel Başkanı Volkan Ekiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya erişen uygulamaları temsil ettiğimiz sektör adına şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, dijital içerikler, kendi başına şiddet üretmez. Ancak denetimsiz, yalnız ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde ciddi riskler taşıyabilir. Sorunun kaynağını yanlış adrese göndermek, gerçek çözümü ertelemekten başka bir işe yaramaz. Asıl mesele ebeveyn denetimi, dijital okuryazarlık ve çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesidir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
