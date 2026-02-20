Dijital Medya Konferansı Gümüşhacıköy\'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilere, "Dijital medya" konulu konferans verdi.
Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda konuşan Davulcu, dijital medyanın doğru ve bilinçli kullanımının özellikle gençler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Sosyal medya platformlarında bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Davulcu, güvenilir kaynaklardan beslenmenin ve medya okuryazarlığı geliştirilmesinin önemine işaret etti.
Gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere değinen Davulcu, kişisel verilerin korunması, doğru içerik seçimi ve ekran süresinin dengeli kullanımı konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.
