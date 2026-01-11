Nilüfer'de Dijital Sanat Atölyesinin Yol Haritası Ele Alındı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin sanatçı, eğitmen ve tasarımcı Bager Akbay yürütücülüğünde düzenlediği "Dijital Sanat Atölyesi Nasıl Kurulur" başlıklı söyleşide; bir üretim alanının yalnızca teknik olarak nasıl kurulduğu değil, aynı zamanda yaşayan, sürekli üreten ve dönüşen bir yapıya nasıl evrildiği ele alındı.

"Dijital Sanat Atölyesi Nasıl Kurulur" başlıklı söyleşi, Bager Akbay'ın sunumuyla Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırmayı planladığı "Dijital Sanat Atölyesi" fikri odağında düzenlenen buluşmaya, Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve dijital kültür, sanat ile yaratıcı üretim alanlarında faaliyet gösteren paydaşlar katıldı.

Akbay, kendi yaşamından örnekler vererek, atölye kültürünün nasıl oluştuğunu anlattı. Kurucuları arasında yer aldığı atölyelerin başarısının sırrının "üretime odaklanmak" olduğunu dile getiren Akbay, "Problemler çıkabilir. Malzemeler olmayabilir. Ama önemli olan onlar olmadığı zaman ne yaptığınız" dedi.

Bir iş kurulurken genellikle reklama odaklanıldığını anlatan Akbay, "Biz sadece iş yapmaya odaklandığımız için başarılı olduk. O işin nasıl yapılacağını göstermeye çalıştık" diye konuştu.

Türkiye'deki genel yaklaşımın önce teknik problemleri çözmeye çalışmak olduğunu, bunun da insanları uzaklaştırdığını belirten Akbay, "Üretim mekanlarının, öncelikle müdavimleri, aşıkları olması gerekiyor. Orada kültürel bir alan oluşmalı. Buradaki toplulukların neye ihtiyacı var bakılması gerekiyor. Sadece kurmak değil, kurduktan sonra yaşatabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin son bölümünde Nilüfer Belediyesi'nin kurmayı planladığı "Dijital Sanat Atölyesi"ne ilişkin katılımcıların görüşleri alındı. Söyleşi sonunda Erman, Akbay'a teşekkür ederek hediye takdim etti.