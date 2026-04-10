Modern Çağın Çelişkisi: Katliamı İzlemek mi, Eğlenceye Teslim Olmak mı?

10.04.2026 14:36
Son günlerde yaşanan olaylar, sosyal medyanın ve eğlence platformlarının insanları gerçeklerden uzaklaştırarak duyarsızlaştırma etkisini gözler önüne seriyor. Savaş görüntülerinin sıradanlaştığı bir dönemde, medyanın gücünün nasıl manipülatif bir hale geldiği ele alınıyor.

Akşam saatlerinde telefonlara düşen bildirimler, insanları 'eğlenceli bir gece' geçirmeye davet ederken, aynı anda ekranlarda gece 03.00'e geri sayan sayaçlar ve katliam yorumları yer alıyor. Şehirlerde evler yıkılıyor, tesisler bombalanıyor ve insanlar canlı kalkan olarak bekliyor. Dünyanın geri kalanı ise bu manzarayı izlemek veya eğlence içerikleriyle meşgul olmak ikilemiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, üç gün önce yaşanan gerçek bir olayı yansıtıyor. Televizyonlarda savaş görüntüleri sıradanlaşırken, cep telefonlarından gelen diziler ve film önerileri, insanları kanlı geceyi eğlenceyle geçirme ikilemine sürüklüyor. Black Mirror dizisinin senaryosu, bugünün ürkütücü gerçekliğine dönüşmüş durumda. Kitle iletişim araçlarının gücü, tarihte benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve medya artık sadece haber iletmekle kalmıyor, milyarlarca insanın dikkatini ve duygularını yönetebiliyor.

Geçmişte sosyal medya, Arap Baharı ve Gezi olaylarında olduğu gibi insanları sokağa çıkarmak için kullanılıyordu. Ancak bugün, Netflix'in Trump'ın İran tehdidi üzerine gönderdiği bildirim gibi örnekler, platformların yeni rolünün insanları evlerinde tutmak ve duyarsızlığa teslim etmek olduğunu gösteriyor. 'Dijital sedasyon' kavramıyla toplumlar yavaş yavaş uyuşturuluyor, dikkatler başka yöne çekiliyor ve tepkiler köreltiliyor.

7 Ekim Gazze soykırımı sonrası, algoritmalara teslim olmanın farkına varıldı. Şimdi ise felaketler sıradanlaşırken, ekranların sunduğu alternatif içerikler gerçek acıyı perdeliyor. Diziler ve film önerileri, modern insanı seyirci koltuğunda tutarak müdahil olmayan toplumlara dönüştürüyor. Netflix'in 'Bu gece uzun olacak' bildirimi bir deneme olarak analiz edilecek ve sonuçları, gelecekteki dünya sahnesinde bizi nelerin beklediğini şekillendirecek.

