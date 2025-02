Güncel

- ABD'de dik yamaçtan düşen at helikopterle kurtarıldı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde sahibiyle dik yamaçtan kayan at, itfaiye ekibi tarafından helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletinde sahibinin gezintiye çıkardığı "Deuce" adlı at, yamaçtan kaydı. Deuce ve sahibi yaralanmazken, at dik ve çalılarla kaplı yamaçtan yukarı çıkamadı. Bölgeye çağrılan itfaiyeciler atı çıkarmak için yamaçtan yukarı bir yol oluşturdu. Ancak at çıkamayınca B planına geçildi. Veteriner eşliğinde halata bağlanan at, helikopterle kurtarıldı. Güvenli bir bölgeye çıkarılan atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.