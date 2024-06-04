Dikili Belediyesi Hayvan Ambulansı Hizmeti Sunuyor

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(İZMİR)- Dikili Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale edilmesini sağlayacak hayvan ambulansı (HAYBULANS) hizmetini hayata geçirdi. 1 Veteriner ve 2 yardımcı personelin yer aldığı Haybulans hizmeti Dikilililerin hizmetine sunuldu.

Sokak hayvanları için önemli projeler ürettiklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Projelerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik uygulamalarımızda can dostlarımızı da unutmadık. Söz verdiğimiz gibi kadromuza bir veteriner hekim ve bir veteriner asistan alarak hizmet ağımızı genişletiyoruz. Sokak hayvanlarına yerinde müdahale edebilecek Haybulans'ımızı belediyemiz bünyesine kattık. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası can dostlarımız Dikili'de emin ellerde olmaya devam edecek" dedi.