Dikili Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

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(İZMİR)- Dikili Belediyesi'nin gençlere beslenme desteği kapsamında ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören tüm öğrencilere simit ve ayran dağıtımı yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Küçük dokunuşların büyük mutluluklar getirdiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Beslenme desteğimizle çocuklarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. Her dağıtımda yüzlerindeki gülümsemeyi görmek en büyük motivasyonumuz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.