Dikili Belediyesi'nden Öğrencilere Taze Meyve İkramı

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(İZMİR)- Dikili Belediyesi, "Sağlıklı nesiller, mutlu yarınlar" sloganıyla sürdürdüğü eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilere taze meyve ikramında bulundu.

Dikili Belediyesi, "Sağlıklı nesiller, mutlu yarınlar" sloganıyla öğrencilere taze meyve ikramında bulundu. Eğitime desteğin sosyal belediyeciliğin ayrılmaz bir unsuru olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda okullarımızda öğrencilerimizle bir araya gelerek taze meyve ikramında bulunduk. Geleceğe değer katmak, çocuklarımızı desteklemekle mümkün. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.