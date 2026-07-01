Dikili'de Makilik Alanda Yangın

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Akşam saatlerinde Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.
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