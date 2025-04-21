Dikili'de Voleybol Kursuna Yoğun İlgi

(İZMİR) - Dikili Belediyesi bünyesinde başlatılan voleybol kursuna 190 kız, 45 erkek öğrenci kayıt yaptırdı.

Voleybol kursuna ilişkin Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyespor Kulübü Başkanı Aytekin Arslan, Voleybol Şube Sorumlusu Fazlı Şekerkaya, Antrenör Derya Baloğlu ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçede kadınların ve çocukların her zaman bir adım önde olacaklarını belirterek "Belediyemiz bünyesinde açacağımız voleybol kursunun tanıtım toplantısını büyük bir heyecan ve yoğun ilgiyle gerçekleştirdik. Dikili'de her çocuğumuzun sporla, sanatla iç içe büyüdüğü bir gelecek hayaliyle çıktığımız yolda; velilerimiz, öğrencilerimiz, antrenörlerimiz ve kulüp yöneticilerimizle birlikte, dayanışma içinde büyüyen kocaman bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu hayale ortak olan, çocuklarını bize güvenle emanet eden tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın neşesiyle şekillenen bu güzel tabloyu hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.