Dikili'de Yangın: Uçak ve Helikopterle Mücadele - Son Dakika
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Dikili'de Yangın: Uçak ve Helikopterle Mücadele

29.06.2026 17:16
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İzmir Dikili'deki yangına 7 uçak, 8 helikopter ve 35 arazözle müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.05 te ziraat arazisinden çıkarak makilik alana sıçrayan yangında alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dikili'de Yangın: Uçak ve Helikopterle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hatice Nilden Karalar Hatice Nilden Karalar:
    Bu haber beni çok üzüyor. Turistler bu haberleri görüp ülkeye gelmekten çekinecek. Turizm sezonunda böyle olaylar yaşanması gerçekten çok kötü. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır. 0 0 Yanıtla
  • Cihan Yusuf Cihan Yusuf:
    vay be dikili yanıyor yine :/ arkadasın evi orada falan var diye endişeleniyorum ya uçaklarla helikopterlerle uğraşıyorlar hala bitmiş mi acaba bu yangın ne kadar sürecek böyle devam ederse 0 0 Yanıtla
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