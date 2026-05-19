Dikkat! Zombi Abonelikler Hane Bütçesini Yakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dikkat! Zombi Abonelikler Hane Bütçesini Yakıyor

19.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler, otomatik yenileme ve abonelik harcamalarına dikkat etmelidir. Kredi kartı ekstreleri kontrol edilmeli.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "ilk ay ücretsiz", "bir kahve fiyatına üyelik" gibi kampanyalarla sunulan abonelik ücretlerinin dikkat edilmediğinde büyüyen bir harcama yüküne dönüşebildiğini belirterek, tüketicilerin kredi kartı ekstrelerini düzenli kontrol etmesinin önemine dikkati çekti.

Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor.

Ancak "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler, kontrol edilmediğinde hane bütçesine ekstra yük olabiliyor.

Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyup üye olduğu ancak daha sonra varlığını unuttuğu hizmetler "zombi abonelik" olarak adlandırılıyor.

Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması, vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar, hatta yıllar boyu ödeme yapmasına neden oluyor.

Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri, deneme süresi sonunda kullanıcıya herhangi bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor.

"Birçok tüketici aylarca ödeme yaptığını ekstrelerini incelediğinde fark edebiliyor"

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital platformlarda film, müzik, oyun, bulut depolama, yemek teslimatı ve eğitim hizmetlerinde tüketicilerin sıkça karşılaştığı "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi kampanyaların cazip görünse de yeterince dikkat edilmediğinde tüketicinin bütçesinde fark edilmeden büyüyen bir harcama yüküne dönüştüğünü söyledi.

Özellikle ücretsiz deneme sürecinde alınan kart bilgilerinin süre sonunda açık bir hatırlatma yapılmadan otomatik olarak ücretli üyeliğe çevrilmesinin önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Kılıç, "Birçok tüketici kullanmadığı hizmetler için aylarca, hatta yıllarca ödeme yaptığını ancak kredi kartı ekstrelerini incelediğinde fark edebiliyor." dedi.

Kılıç, tüketici sözleşmelerinde sıkça yer alan "iptal edilmediği sürece otomatik yenileme" şeklindeki hükümlerin çoğu zaman tüketiciyle müzakere edilmeden, önceden hazırlanmış standart sözleşmelere eklendiğini ifade etti.

Bu şartların bazen küçük puntolarla, karmaşık üyelik ekranları içinde veya dikkat çekmeyecek şekilde sunulduğunu dile getiren Kılıç, "Oysa tüketicinin yenileme tarihi, ücret miktarı, olası fiyat artışları, iptal yöntemi ve aboneliğin devam koşulları konusunda açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Tüketici gerçek anlamda bilgilendirilmeden verilen onayın sağlıklı bir irade beyanı olduğu söylenemez." diye konuştu.

"Küçük tutarlı gibi görünen ödemeler, zaman içinde bütçe kayıplarına neden olabiliyor"

Kılıç, en önemli sorunlardan birinin de bazı platformların üyelik oluşturmayı saniyeler içinde tamamlatırken, üyelik iptalini zorlaştıran yöntemlere başvurması olduğunu söyledi.

Tüketiciyi karmaşık menüler arasında dolaştıran, sürekli farklı ekranlara yönlendiren veya vazgeçirmeye çalışan bu uygulamaların, tüketici hukukunda "karanlık arayüz" olarak değerlendirildiğini belirten Kılıç, "Çünkü bu yöntemler tüketicinin özgür karar verme sürecini etkileyebiliyor ve ekonomik çıkarlarını zedeleyebiliyor." dedi.

Kılıç, ekonomik açıdan bakıldığında ise küçük görünen aylık abone ücretlerinin, birden fazla platform kullanımıyla birlikte hane bütçesinde ciddi yük oluşturabildiğini ifade etti.

Özellikle otomatik tahsilat sistemlerinin tüketicinin farkındalık eksikliğinden yararlanan bir yapıya dönüşebildiğini belirten Kılıç, "Bu nedenle abonelik sözleşmelerinde otomatik yenilemenin açık rıza esasına dayanması, yenileme öncesinde tüketiciye hatırlatma yapılması ve iptal işlemlerinin üyelik kadar kolay hale getirilmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Kılıç, tüketicilerin kredi kartı ekstrelerini düzenli kontrol etmesinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma sağlıyor. Çünkü küçük tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler, zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikkat! Zombi Abonelikler Hane Bütçesini Yakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Dikkat! Zombi Abonelikler Hane Bütçesini Yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.