Dil Derneği\'nin Emin Özdemir anısına verdiği ödülü Erbaş\'ın Diyaneti kitabı aldı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Dil Derneği'nin "Emin Özdemir" anısına düzenlediği ödül törenine ev sahipliği yaptı. Törende, Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar'ın kaleme aldığı "İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş'ın Diyaneti" adlı kitap ödüle layık görüldü.

Harf Devrimi'nin 98'inci yılı dolayısıyla Dil Derneği tarafından dil devriminin önemli isimlerinden yazar Emin Özdemir anısına tören düzenlendi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen törene, Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler'in yanı sıra Dil Derneği Başkanı Ahmet Pekel, Dil Derneği kurucularından önceki dönem Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Emin Özdemir'in yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÖĞRENME İSTEĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Törende, cezaevinde tutuklu bulunan Başkan Hüseyin Can Güner'in selamlarını ve iyi dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Başkanvekili Haldun Güler, öğretmenliğinin yanı sıra yazarlığı ve dil konusundaki çalışmalarıyla katkı sunan Emin Özdemir'i saygıyla andı. Cumhuriyet'in eğitim ve bilgiyi toplumun bütün kesimlerine ulaştırma iradesinin en önemli adımlarından birisi olduğunu belirten Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta başındaki görüntüsünde geleceğini eğitimle kurmaya karar vermiş bir ülkenin inancı vardır. Emin Özdemir'in yaşamı da o inancın nasıl karşılık bulduğunu gösterir. Türkçe'nin kendi olanaklarıyla gelişmesi, bilimden sanata yaşamın her alanında güçlü bir anlatım dili olması için çalışmıştır. Bizler de çocukların, gençlerin ve tüm komşularımızın kitapla, kültürle ve sanatla kurduğu bağı güçlendirmeyi önemsiyoruz. Kütüphanelerimizde ve kültür merkezlerimizde insanların okuma, öğrenme ve düşüncelerini paylaşma olanaklarını çoğaltmak için çalışıyoruz. Emin Özdemir'in mirasını yaşatmanın en anlamlı yollarından birinin de yeni kuşakların önünde bu olanakları açmak olduğuna inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin aydınlanma mücadelesine emek verenleri ve bu mücadeleyi yaşamı boyunca sürdüren Emin Özdemir'i saygı ve minnetle anıyorum. Onun anısını Türkçe'ye özen göstererek, iyi kitapları yeni okurlarla buluşturarak ve çocuklarımızın öğrenme isteğini destekleyerek yaşatacağız."

MERT BİLDİRCİN VE SEFA UYAR'A ÖDÜL

Törende ödüle seçici kurulun oylarıyla Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar'ın kaleme aldığı "İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş'ın Diyaneti" adlı kitap layık görüldü. Ödül töreninin ardından Emin Özdemir'in anlatıldığı ve Özdemir'in kitabı olan "O İyi Kitaplar Olmasaydı" başlıklı açık oturum gerçekleşti. Prof. Dr. Korkmaz Alemdar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen açık oturumda yazar Çiğdem Ülker, gazeteci Nursun Erel ve yazar Metin Turan Emin Özdemir'i yad etti.