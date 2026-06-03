Dilan Polat'ın Koruması Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dilan Polat'ın Koruması Saldırıda Hayatını Kaybetti

03.06.2026 20:55
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İzmir'de Dilan Polat'ın koruması Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kamerada.

1) DILAN POLAT'IN KORUMASININ HAYATINI KAYBETTIĞI SILAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

SALDIRI ANI KAMERADA

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Dilan Polat, Can Polat, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilan Polat'ın Koruması Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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