Dilan Polat'ın Koruması Saldırıda Hayatını Kaybetti

1) DILAN POLAT'IN KORUMASININ HAYATINI KAYBETTIĞI SILAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

SALDIRI ANI KAMERADA

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.