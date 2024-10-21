Dilan Polat ve Kardeşi Gözaltında

(İSTANBUL) "Kara para aklama" davasında yargılanan ve haklarında "hayasızca hareketler" gerekçesiyle soruşturma açılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davası kapsamında bir süre tutuklu yargılanan ve iki ay önce tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğan hakkında, geçen günlerde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında sahnedeki davranışları nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi. Gözaltı haberi üzerine, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da adliyeye geldi.
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