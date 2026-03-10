İbb Davası... Dilek Kaya İmamoğlu: "Duruşmalar TRT'de Canlı Yayınlansın, Millet Her Şeyi Kendi Gözüyle Görsün, Süreç Açıklıkla Yürüsün"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önce de dile getirdiği, bugün de tekrar ettiği 'duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlansın' açıklaması, bir yıldır dile getirdiğimiz talebin artık daha geniş şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. Kendimize güvenimiz tam. Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın, millet her şeyi kendi gözüyle görsün, süreç açıklıkla yürüsün" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın ilk duruşmasının ikinci celsesi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önce de dile getirdiği, bugün de tekrar ettiği 'duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlansın' açıklaması, bir yıldır dile getirdiğimiz talebin artık daha geniş şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. Kendimize güvenimiz tam. Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın, millet her şeyi kendi gözüyle görsün, süreç açıklıkla yürüsün. Adil ve şeffaf yargılama hepimizin hakkıdır."