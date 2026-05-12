Dilek Kaya İmamoğlu: İki Çocuğu Annesinden ve Babasından Koparacak Kadar Vicdansızlaşmış Bir Düzenle Karşı Karşıyayız
Dilek Kaya İmamoğlu: İki Çocuğu Annesinden ve Babasından Koparacak Kadar Vicdansızlaşmış Bir Düzenle Karşı Karşıyayız

12.05.2026 00:00  Güncelleme: 10:09
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklamalara karşı çıkarak, geride kalan çocukların yaşadığı mağduriyeti vurguladı ve adaletin yok sayılmasına karşı eleştirilerde bulundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Geride anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı." dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailesine yönelik tutuklama kararlarına tepki gösterdi. Dilek Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu; hem annesinden hem babasından koparacak kadar vicdansızlaşmış bir düzenle karşı karşıyayız. Bir yıl önce abim Cevat Kaya'yı, 6 Şubat'ta ise diğer abim Ali Kaya'yı haksız ve hukuksuz şekilde tutukladınız. Şimdi de yeğenim Derya ve eşi Murat Dağdeviren'i çocuklarından ayırdınız. Geride ise anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?"

Bir çocuğun annesiz, babasız büyümesine sebep olacak kararların altında imzası olan herkes şunu bilsin: Yaşatılan bu hukuksuzluk yalnızca bugünleri değil, çocukların hayatını da derinden yaralıyor. Hiçbir makam, hiçbir hesap, hiçbir çıkar; adaletin bu kadar yok sayılmasına, vicdanların bu kadar körelmesine ve hukukun böylesine araçsallaştırılmasına gerekçe olamaz."

Kaynak: ANKA

