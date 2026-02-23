Dilek Kaya İmamoğlu'nun Abisi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı... Dilek İmamoğlu: "Ödetilen Bu Ağır Bedelin Hesabını Kim Verecek?" - Son Dakika
23.02.2026 17:01  Güncelleme: 17:21
Dilek Kaya İmamoğlu, ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek tutuksuz yargılama talep etti. Aileler üzerinden baskı kurmanın adalete olan güveni sarstığını vurguladı.

(İSTANBUL) - Dilek Kaya İmamoğlu, ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek, "Aileler üzerinden baskı kurmak, kimseye güç kazandırmaz; yalnızca toplumun vicdanını yaralar, adalete olan güveni sarsar. Tutuksuz yargılama esastır, derhal tüm tutsaklarımız tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılamaya geçilmelidir. Bu yüzden bir kez daha, en açık yerden söylüyorum: Ailelerden uzak durun. Aileleri hedef haline getirmeyin" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından, ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktığını açıkladı.

"Ödetilen bu ağır bedelin hesabını kim verecek?"

Paylaşımında, Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabını da etiketleyen Dilek Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, abim Ali Kaya'ya yapılan uyuşturucu testinin sonucu NEGATİF çıktı. Peki şimdi ne olacak? Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Soruyorum şimdi; 1 saat bile hapishanede tutulmaması gereken birine ödetilen bu ağır bedelin hesabını kim verecek? İtibar zedeleniyor, aileler yıpratılıyor, hayatların üzerine gölge düşüyor. Bunların ülkemize hiçbir faydası yok, tam aksine bu olanlardan dolayı günden güne yargıya olan güven azalıyor. Aileler üzerinden baskı kurmak, kimseye güç kazandırmaz, yalnızca toplumun vicdanını yaralar, adalete olan güveni sarsar. Tutuksuz yargılama esastır, derhal tüm tutsaklarımız tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılamaya geçilmelidir. Bu yüzden bir kez daha, en açık yerden söylüyorum: Ailelerden uzak durun. Aileleri hedef haline getirmeyin. Hukuku araçsallaştırmaktan vazgeçin."

Kaynak: ANKA

Dilek İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

