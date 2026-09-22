Dilek Kaya İmamoğlu, makam aracı davasını \'4 lastik ve benzin\' diye eleştirdi

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İmamoğlu'nun makam aracı davasına ilişkin, "Kamu kaynaklarını korumak için kendi aracını hizmete sunan, makamı gösteriş değil, millete emanet sayan Ekrem İmamoğlu'nun yolunu asılsız davalarla kesemezsiniz. Hukukun herkes için eşit işlemesini, yargının adil ve şeffaf olmasını ve millet iradesine saygı gösterilmesini istemeye devam edeceğiz. Gerisini milletimizin vicdanına bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"4 lastik, biraz benzin bahane; siyaset şahane… Didik didik ediliyoruz. Her hesaba cevap verildikçe yeni bir iddia, her iddia açıklığa kavuştukça yeni bir gerekçe karşımıza çıkarılıyor. Bu ülke böylesi bir adaletsizlik ve hukuksuzluk silsilesi görmedi. Bugün tartışılan konu: 4 lastik ve benzin.

Kamu kaynaklarını korumak için kendi aracını hizmete sunan, makamı gösteriş değil, millete emanet sayan Ekrem İmamoğlu'nun yolunu asılsız davalarla kesemezsiniz. Peki mesele gerçekten bunlar mı? Hukukun herkes için eşit işlemesini, yargının adil ve şeffaf olmasını ve millet iradesine saygı gösterilmesini istemeye devam edeceğiz. Gerisini milletimizin vicdanına bırakıyoruz."