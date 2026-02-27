Dilek Kaya İmamoğlu: "Bir Gencin Bilimi Konuşacağı, Ülkesini Temsil Edeceği Bir Platforma Katılmasının Engellenmesi Ne Adalettir Ne Vicdandır" - Son Dakika
Dilek Kaya İmamoğlu: "Bir Gencin Bilimi Konuşacağı, Ülkesini Temsil Edeceği Bir Platforma Katılmasının Engellenmesi Ne Adalettir Ne Vicdandır"

27.02.2026 13:15  Güncelleme: 14:42
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağının kaldırılma talebinin reddedilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bilimsel çalışmaların engellenmesini eleştiren İmamoğlu, durumun adalet ve vicdanla bağdaşmadığını vurguladı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu'nun yürüttüğü çalışmasının Alman Fizik Derneği tarafından kabul edildiğini ancak yurt dışı çıkışı yasağının geçici olarak kaldırılması için taleplerinin ret edildiğini belirtti. Dilek Kaya İmamoğlu, "Bir gencin bilimi konuşacağı, ülkesini temsil edeceği bir platforma katılmasının engellenmesi ne adalettir ne vicdandır. Bu durum yalnızca bir aileye değil, bilime, emeğe ve geleceğe vurulan açık bir darbedir. Siyasi hırsların, bir gencin akademik geleceğinin önüne geçmesi kabul edilemez" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi alan büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun yurt dışı yasağının geçici olarak kaldırılması talebin ret edildiğini belirten Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

"Siyasi hırsların, bir gencin akademik geleceğinin önüne geçmesi kabul edilemez"

"Ailelere bedel ödetmeyin, aileleri siyasete karıştırmayın diyoruz; ancak ne yazık ki adaletsizliğin sınırları her geçen gün daha da genişliyor. Büyük oğlum Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine büyük bir emekle devam ediyor. Genç bir bilim insanı adayı olarak yürüttüğü 'Katalitik Substrat ve Grafen Filmlerin, Stokiyometrik Olmayan Silikon Oksit Nanoparçacıkların Büyümesi ve Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi' başlıklı çalışması, Alman Fizik Derneği tarafından kabul edildi."

Selim, bu çalışmasını sunmak üzere Dresden Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası bilimsel konferansa davet edildi. Ancak aylarca emek vererek hazırladığı sunumu gerçekleştirebilmesi için yurt dışı yasağının geçici olarak kaldırılması yönündeki başvurusu reddedildi. Bir gencin bilimi konuşacağı, ülkesini temsil edeceği bir platforma katılmasının engellenmesi ne adalettir ne vicdandır. Bu durum yalnızca bir aileye değil, bilime, emeğe ve geleceğe vurulan açık bir darbedir. Siyasi hırsların, bir gencin akademik geleceğinin önüne geçmesi kabul edilemez. Evlatlarımızın hayalleri, siyasi hırslarınızdan daha büyüktür. Bu haksızlık yalnızca Selim'in değil; bu ülkede emeğiyle bir yere gelmek isteyen her gencin önüne örülen bir duvardır. O duvarları mutlaka yıkacağız. Bilimin ve aklın yolundan asla dönmeyeceğiz"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
