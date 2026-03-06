Dilenciler Duyguları İstismar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilenciler Duyguları İstismar Etti

06.03.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki dilenci, çöpten yiyecek topluyormuş gibi yaparak vatandaşları kandırmaya çalıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki dilencinin evlerinden getirdikleri yiyecekleri çöp konteynerinin yanına bırakıp "çöpten yiyecek topluyormuş" gibi yaparak vatandaşların duygularını istismar ettiklerini tespit etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla kent genelinde yoğun mesai yapan ekipler, Bekir Yıldız Bulvarı'nda bulunan bir çöp konteyneri çevresinde iki kişinin dilencilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

Bölgede sık sık inceleme yapan ekipler, yaptıkları kontrollerde söz konusu kişilerin evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecekleri, çöp konteynerinin yanına bırakarak "çöpten yiyecek topluyormuş" izlenimi oluşturmaya çalıştıklarını tespit etti.

Dilencilerin bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları belirlendi.

Gün boyunca aynı noktada bulunan kişilerin, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi.

Üstlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince bulundukları bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilenciler Duyguları İstismar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:00:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dilenciler Duyguları İstismar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.