Dilovası'nda 4 Katlı Apartmanda Yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi 107. Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla binadan dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlileri ayakta müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıysa söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.