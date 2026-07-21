Dilovası Faciasında 7 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de arasında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikasında, 8 Kasım 2025'te meydana gelen yangında 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin kamu görevlileri hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre iddianamede, "imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının ve yapı kullanım izninin bulunmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu" aktarıldı.

İddianamede, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yangının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ön inceleme başlatıldığı belirtildi.

Mülkiye müfettişlerince hazırlanan 19 Ocak tarihli raporda, dönemin Dilovası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu, Selim San ve Muammer Telli, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile Zabıta Müdür Vekilleri Cengiz Taşdemir ve Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildiği ve dosyanın Dilovası Kaymakamlığı'na gönderildiği kaydedildi.

İddianamede, Dilovası Kaymakamlığı'nın 19 Şubat'ta 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdiği, kamu görevlilerinin bu karara yaptığı itirazın ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin 7 Nisan tarihli kararıyla kesin olarak reddedildiği belirtildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI

İddianamede, şüphelilerin suçlamaları kabul etmediklerine ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, bu nedenle beyanlarına itibar edilmediği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları neticesinde, 8 Kasım 2025 günü saat 08.40 sıralarında Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet gösterdiği binanın imalathane olarak kullanılan ikinci katında meydana gelen yangın sonucunda, o esnada iş yerinde çalışmakta olan 7 kişinin vefat ettiği, 4 kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Şüphelilere isnat edilen 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunun bu şekilde sübuta erdiği, Mülkiye müfettişleri tarafından tanzim edilen 19 Ocak 2026 tarihli ön inceleme raporunda, olayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından tanzim edilen 18 Haziran 2026 tarihli raporda yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin meydana gelen yangın olayında 'bilinçli taksir' düzeyinde kusurlu oldukları anlaşıldığından, şüpheliler hakkında TCK'nın 22/3. maddesinin uygulanması gerektiği kamu adına iddia ve talep olunur."

Soruşturma kapsamında kamu görevlisi 7 şüpheli 26 Haziran'da tutuklanmış, Cengiz Taşdemir ile Nizamettin Balcı ise 2 Temmuz'da yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmemek adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

İddianamenin kabulü halinde şüpheliler 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında bulunduğu 16 kişi hakkında Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise halen devam ediyor.