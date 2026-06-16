Dinar'da Başkan Topçu'ya Saldırı Girişimi

1) DİNAR İLÇESİNDE BAŞKAN TOPÇU'NUN ARACININ YANINDA BIÇAKLA FARK EDİLDİ; O ANLAR KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle bekleyen şüpheli fark edildi. Topçu'ya saldırıda bulunacağı iddia edilen şüpheli, hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra uzaklaştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Dinar Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. Belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada, elinde kesici alet bulunan bir kişinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanına gizlenmeye çalıştığı fark edildi. Şüpheliyi gören AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye personelleri kendisine müdahale etti. İlçe Başkanı Demir, belediyede geçici işçi statüsünün sona ermesinin ardından çıkarılan K.E. olduğu belirlenen şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Belediye başkanına yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E. bir süre sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada meclis toplantısında bulunan Başkan Veysel Topçu'nun sonradan olayı öğrenip şikayetçi olması üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracın yanında beklerken fark edilmesi, belediye görevlilerinin duruma müdahale etmesi ve şüphelinin olay yerinden motosikletiyle ayrılması yer aldı.