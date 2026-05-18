Dinç: Kumar Bağımlılığı En Fazla Başvuru Nedeni

18.05.2026 14:34
Yeşilay Başkanı Dinç, Amasya'da kumar bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Amasya Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Şubede incelemelerde bulunan Dinç, Yeşilay'a en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığını söyledi.

Kurum müdürleriyle Amasya Yeşilay Şubesi'nde bir araya gelen Dinç, dünyada bağımlılıkla ilgili ciddi bir sorun yaşandığına işaret etti.

Bağımlılık türlerinin ülkelere göre farklılık gösterdiğini ifade eden Dinç, ABD'de fentanil kullanımının, Avrupa'da madde bağımlılığının, Asya ülkelerinde ise internet ve oyun bağımlılığının öne çıktığını vurguladı.

Dinç, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyaya baktığımızda Amerika'da fentanil diye bir madde var. Amerika kırılıyor. Trump'ın seçim vaatlerinden bir tanesi fentanili bitirmekti. Amerika toplum olarak perişan durumda. Avrupa'ya baktığımızda bağımlılıkla ilgili önlemeyi bırakmışlar, zarar azaltmaya geçmişler. Önlemeyle başa çıkamıyorlar. 'Bari onu kullanma, bunu kullan, bu daha yavaş öldürüyor, daha az zarar veriyor' noktasına gelmişler. Çok büyük bir tehdit var. Brezilya ve Güney Amerika tarafları zaten filmlere konu olmuş durumda. Madde bağımlılığı çok yaygın. Dünyanın öbür tarafına geçtiğimizde Avustralya, kumarda dünyada en çok para harcayan ülke. İnanılmaz bir kumar bağımlılığı var. Çin ve Japonya taraflarına baktığımızda internetle ilişkili bağımlılıklar öne çıkıyor. Çin'de 'oyun oynama bozukluğu tedavi kampları' açılmaya başlandı. Çocukları evden zorla alıp o tedavi kamplarına koyuyorlar. Çünkü neslin kaybolduğunu görüyorlar. Japonya ve Güney Kore'de de durum benzer. Oralarda da davranışsal bağımlılıklar çok fazla. Aynı zamanda alkolle ilgili problemler de var. Rusya cumhuriyetleri ve Türki cumhuriyetlerde alkolle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Beşar Esad döneminde Captagon Arap dünyasında inanılmaz şekilde yayıldı, orada ciddi bir problem var. Afrika'da ise sömürgeciliğin etkileri nedeniyle maalesef büyük bir tehdit söz konusu."

Pandemi sonrası bağımlılık sorunlarının dünya genelinde arttığını belirten Dinç, "Dünya bağımlılıkla alakalı büyük bir yangın yaşıyor. Özellikle pandemiden sonra daha da arttı bu, bütün dünyada arttı. Dolayısıyla bu dönemde dünya yeni bir düzene geçerken hangi ülke neslini kurtarırsa o kazanacak. Bağımsız bir toplumu beraber inşa edeceğiz. Türkiye'de bu sene Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize en çok başvuru kumardan geldi. Kumarla alakalı büyük sıkıntı var. Bu endüstri bunun adını değiştirmeye çalışıyor, masum göstermeye çalışıyor. Bahis diyor, şans diyor, talih diyor. Dolayısıyla çocuklarda, gençlerde şöyle bir algı oluşuyor, 'İşte şansımı bir deneyeyim'. Şans değil bu, şansla alakalı değil. Her halükarda sen kaybediyorsun." dedi.

Dinç, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

