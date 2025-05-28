Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Trafikte seyir halindeyken video çekmeye başlayan sürücü, önünde seyir halinde olan araca hızla arkadan çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Türkiye'de trafikte korkunç görüntüler kaydedildi. Bir sürücü direksiyon başındayken story çekmek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Yolu çeken sürücü, saniyeler sonra kaza yaptı. Sürücü, önünde seyir halinde olan başka bir araca hızla çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya döndü. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.
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