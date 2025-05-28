Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı - Son Dakika
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Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

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Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
28.05.2025 21:54
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Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı
Haber Videosu

Direksiyon başında video çeken bir sürücü, saniyeler sonra öndeki aracı çekerek kaza yaptı. Sürücü, aracının son halini de paylaştı.

Trafikte seyir halindeyken video çekmeye başlayan sürücü, önünde seyir halinde olan araca hızla arkadan çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA VİDEO ÇEKERKEN FELAKETİ YAŞADI

Türkiye'de trafikte korkunç görüntüler kaydedildi. Bir sürücü direksiyon başındayken story çekmek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

ARACA HIZLA ÇARPTI

Yolu çeken sürücü, saniyeler sonra kaza yaptı. Sürücü, önünde seyir halinde olan başka bir araca hızla çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya döndü. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Güncel, Kaza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kaan Yıldız:
    Ford'un gram suçu yok bütün mallık sende kardeş.. 35 0 Yanıtla
  • 768107:
    BETER OL 3 1 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Herzaman söylüyorum, bu millet ne içiyorda bu duruma geliyor, Türkiyedeki arabalarda fren yok, öküz bile biraz yavaşlar ama bunlar öküzdende beter… 2 0 Yanıtla
  • 123123As:
    Kardeşim sen kasapsin sen bidaha araba falan sürme yazık diğer arabalara 0 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Her zaman sağ şerit yavaş ilerleyen araç veya arızalı araç , ağır tonaşlı araç içindir... Sağ şeritten bu hızla ilerlerken kaza geliyorum demez direk gelir.. Hata sürücüde..Sağ şerit herzaman boştur mantığı bu sefer işe yaramamış.. Gelecek seferde de kamyonun altına girersin sonrası malum . Bundan ders çıkardı isen sorun yok . 0 0 Yanıtla
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